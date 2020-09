На фасаде торгового центра Sila Voli в Екатеринбурге появилась картина известного уличного художника Андрея Овсянкина, собщает Е1.

На ней он изобразил фигуру погибшего космонавта. Из разбитого скафандра у него прорастает дерево. Рядом Андрей Овсянников расположил текст. По словам автора, работа посвящена всем первопроходцам. Работал он над ней два дня. Представители торгового центра отметили, что картина нарисована легально, данная работа не рекламная. Напомним, что ранее в рамках фестиваля «Карт-бланш», художник Покрас Лампас расписал будку в сквере у Театра драмы каллиграфическими шрифтами. В Екатеринбурге художник Покрас Лампас восстановил испорченную вандалами работу

