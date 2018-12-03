Охрана елок и сосен в свердловских лесах будет усилена перед Новым годом

Департамент лесного хозяйства Свердловской области издал приказ, в соответствии с которым для охраны елей и сосен будут организованы специальные патрули, которые будут следить за тем, чтобы браконьеры не рубили деревья.

Кроме того, на дорогах будут организованы стационарные посты.

Для того чтобы срубить дерево не нарушив закон, необходимо получить в лесничестве квитанцию, которую нужно оплатить. После этого в присутствии лесника можно рубить ель.