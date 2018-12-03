Охрана елок и сосен в свердловских лесах будет усилена перед Новым годом
Сегодня, 20:01Свободное времяФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 15 декабря на территории Свердловской области будет усилена охрана елок и сосен. Меры по охране будут предприняты для предотвращения незаконной вырубки деревьев перед Новым годом.
Департамент лесного хозяйства Свердловской области издал приказ, в соответствии с которым для охраны елей и сосен будут организованы специальные патрули, которые будут следить за тем, чтобы браконьеры не рубили деревья.
Кроме того, на дорогах будут организованы стационарные посты.
Для того чтобы срубить дерево не нарушив закон, необходимо получить в лесничестве квитанцию, которую нужно оплатить. После этого в присутствии лесника можно рубить ель.
За незаконную рубку деревьев предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, сообщает «УралИнформБюро».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей