Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле

Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле
Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:48Свободное времяФото: 1MI
XIX фестиваль театров малых городов России готовится принять Нижний Тагил. Празднование планируется с 29 мая по 5 июня 2022 года.

В этом году на сцене встретятся 16 творческих коллективов со всей страны. По решению совета в конкурсе примут участие театры Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и других городов.

По словам главы города Владислава Пинаева, то, что Нижний Тагил выбран местом проведения мероприятия, говорит о раскрытии со стороны яркого, интересного места с самобытной культурой, которое способно принять события российского масштаба.

Всего во время будет представлено 8 больших и 8 малых спектаклей. Жюри определит победителей, которые покажут постановки в Москве на сцене Театра наций, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фестиваль включает в себя несколько программ — конкурсную, образовательную и внеконкурсную. В его рамках проводятся встречи, семинары, мастер-классы и тренинги. Также гости города познакомятся с ним ближе.

Уникальность мероприятия состоит в том, что коллективы могут присутствовать на нем до окончания и оценивать работы коллег.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
фестивальтеатрНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы