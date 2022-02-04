Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле

В этом году на сцене встретятся 16 творческих коллективов со всей страны. По решению совета в конкурсе примут участие театры Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и других городов.
По словам главы города Владислава Пинаева, то, что Нижний Тагил выбран местом проведения мероприятия, говорит о раскрытии со стороны яркого, интересного места с самобытной культурой, которое способно принять события российского масштаба.
Всего во время будет представлено 8 больших и 8 малых спектаклей. Жюри определит победителей, которые покажут постановки в Москве на сцене Театра наций, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Фестиваль включает в себя несколько программ — конкурсную, образовательную и внеконкурсную. В его рамках проводятся встречи, семинары, мастер-классы и тренинги. Также гости города познакомятся с ним ближе.
Уникальность мероприятия состоит в том, что коллективы могут присутствовать на нем до окончания и оценивать работы коллег.