Слониха Даша принимает поздравления с Днем рождения в зоопарке Екатеринбурга

4 августа в зоопарке Екатеринбурга отмечают День рождения азиатской слонихи Даши. В августе Даше исполнится 37 лет. Слониха родилась в Лаосе, в Россию ее привезли в возрасте 8 месяцев. 20 лет Даша выступала в цирке, в 2007 году переселилась в зоопарк Екатеринбурга на улице Мамина-Сибиряка, 189.