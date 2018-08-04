Слониха Даша принимает поздравления с Днем рождения в зоопарке Екатеринбурга
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4 августа в зоопарке Екатеринбурга по адресу улица Мамина-Сибиряка, 189 проходит празднование Дня рождения азиатской слонихи Даши.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
4 августа в зоопарке Екатеринбурга отмечают День рождения азиатской слонихи Даши. В августе Даше исполнится 37 лет. Слониха родилась в Лаосе, в Россию ее привезли в возрасте 8 месяцев. 20 лет Даша выступала в цирке, в 2007 году переселилась в зоопарк Екатеринбурга на улице Мамина-Сибиряка, 189.
День рождения Даши будут отмечать с 14:00 до 15:00. Организаторы приготовили зоологические конкурсы для гостей, а также все желающие смогут самостоятельно изготовить подарок для слонихи.
Вручение презентов запланировано на 15:00.
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