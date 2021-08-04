Никита Михалков привезет в Нижний Тагил фестиваль одного дня

Данное мероприятие приурочено к датам рождения российских писателей Антона Чехова и Ивана Бунина. Об этом рассказал худрук тагильской драмы Игорь Булыгин АН «Между строк».
9 октября 2021 года спецпроект пройдет в Нижнетагильском драматическом театре. На мероприятиях будут рассказывать о творчестве великих русских классиков.
Жители Нижнего Тагила увидят спектакль академии Михалкова из цикла «Метаморфозы», выставку «Чехов. Линия жизни». Также у тагильчан появится уникальная возможность встретиться с Никитой Михалковым.
Напомним, что Никита Михалков, прибывший в Екатеринбург, анонсировал открытие Центра театра и кино, сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера.