Никита Михалков привезет в Нижний Тагил фестиваль одного дня

Никита Михалков привезет в Нижний Тагил фестиваль одного дня
Никита Михалков привезет в Нижний Тагил фестиваль одного дня
Сегодня, 15:34Свободное времяФото: группа Никиты Михалкова "Вконтакте"
В Нижнем Тагиле пройдет спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня», который организует академия кинематографического и театрального искусства режиссера Никиты Михалкова.

Данное мероприятие приурочено к датам рождения российских писателей Антона Чехова и Ивана Бунина. Об этом рассказал худрук тагильской драмы Игорь Булыгин АН «Между строк».

9 октября 2021 года спецпроект пройдет в Нижнетагильском драматическом театре. На мероприятиях будут рассказывать о творчестве великих русских классиков.

Жители Нижнего Тагила увидят спектакль академии Михалкова из цикла «Метаморфозы», выставку «Чехов. Линия жизни». Также у тагильчан появится уникальная возможность встретиться с Никитой Михалковым.

Напомним, что Никита Михалков, прибывший в Екатеринбург, анонсировал открытие Центра театра и кино, сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера.

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