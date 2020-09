В Нижнем Тагиле спрятан клад с золотом

Тагильчане смогут попытаться отыскать тайник с килограммом золота, сообщает ГПМ РТВ в Екатеринбурге.

13 сентября в эфире телеканала ТНТ стартует всероссийское шоу «Золото Геленджика», в котором более тысячи участников по всей России попробуют выиграть главный приз — один киллограм чистого золота. Ведущим шоу станет Иван Охлобыстин. Участникам проекта придется преодолеть немало необычных, смешных и экстремальных препятствий. Однако зрителям из Нижнего Тагила не придется заниматься экстримом. Для получения сокровища достаточно будет просто внимательно смотреть новый проект. Во время эфира на экране появится QR-код, с помощью которого можно попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России. Точных координат не будет, поэтому клад достанется только самым внимательным зрителям. На поиски отводится 48 часов. Напомним, что во время празднования масленицы в парке им. Бондина в Нижнем Тагиле команда телешоу «Холостяк» на ТНТ подарила женщинам тысячу алых роз. Таким способом команда хотела привлечь внимание к новому сезону телешоу. Жительницы Нижнего Тагила получили 1000 алых роз от команды шоу «Холостяк» на ТНТ

