В Нижнем Тагиле спрятан клад с золотом

13 сентября в эфире телеканала ТНТ стартует всероссийское шоу «Золото Геленджика», в котором более тысячи участников по всей России попробуют выиграть главный приз — один киллограм чистого золота.
Ведущим шоу станет Иван Охлобыстин. Участникам проекта придется преодолеть немало необычных, смешных и экстремальных препятствий.
Однако зрителям из Нижнего Тагила не придется заниматься экстримом. Для получения сокровища достаточно будет просто внимательно смотреть новый проект.
Во время эфира на экране появится QR-код, с помощью которого можно попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России.
Точных координат не будет, поэтому клад достанется только самым внимательным зрителям. На поиски отводится 48 часов.
Напомним, что во время празднования масленицы в парке им. Бондина в Нижнем Тагиле команда телешоу «Холостяк» на ТНТ подарила женщинам тысячу алых роз. Таким способом команда хотела привлечь внимание к новому сезону телешоу.