В Нижнем Тагиле спрятан клад с золотом

В Нижнем Тагиле спрятан клад с золотом

Сегодня, 13:56Свободное времяPhoto: pixabay.com
Тагильчане смогут попытаться отыскать тайник с килограммом золота, сообщает ГПМ РТВ в Екатеринбурге.

13 сентября в эфире телеканала ТНТ стартует всероссийское шоу «Золото Геленджика», в котором более тысячи участников по всей России попробуют выиграть главный приз — один киллограм чистого золота.

Ведущим шоу станет Иван Охлобыстин. Участникам проекта придется преодолеть немало необычных, смешных и экстремальных препятствий.

Однако зрителям из Нижнего Тагила не придется заниматься экстримом. Для получения сокровища достаточно будет просто внимательно смотреть новый проект.

Во время эфира на экране появится QR-код, с помощью которого можно попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России.

Точных координат не будет, поэтому клад достанется только самым внимательным зрителям. На поиски отводится 48 часов.

Напомним, что во время празднования масленицы в парке им. Бондина в Нижнем Тагиле команда телешоу «Холостяк» на ТНТ подарила женщинам тысячу алых роз. Таким способом команда хотела привлечь внимание к новому сезону телешоу.

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Нижний Тагил
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