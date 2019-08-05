Цирковая артистка из Нижнего Тагила получила приз от цирка «Дю Солей»

Олеся Федотова является эквилибристкой народного цирка «Аншлаг». Она принимала участие в Международном цирковом фестивале, который проходил в Испании.

Как рассказала тренер 15-летней тагильчанки, на фестивале не было детской категории и Олеся соревновалась наравне со взрослыми участниками. Ей удалось завоевать серебро. Также она удостоилась специального приза от знаменитого цирка «Дю Солей».