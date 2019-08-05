Цирковая артистка из Нижнего Тагила получила приз от цирка «Дю Солей»
Сегодня, 10:55Свободное времяФото: страница Марины Гуниной во «ВКонтакте»
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В Испании Олеся Федотова из Нижнего Тагила получила приз от цирка «Дю Солей». Об этом рассказала тренер девушки Марина Гунина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Олеся Федотова является эквилибристкой народного цирка «Аншлаг». Она принимала участие в Международном цирковом фестивале, который проходил в Испании.
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Как рассказала тренер 15-летней тагильчанки, на фестивале не было детской категории и Олеся соревновалась наравне со взрослыми участниками. Ей удалось завоевать серебро. Также она удостоилась специального приза от знаменитого цирка «Дю Солей».
Приз от цирка Дю Солей вручается очень редко, так как очень строгие критерии предъявляются к претендентам, рассказала тренер артистки.
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