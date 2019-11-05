Ложкари из Екатеринбурга участвуют в шоу талантов в Англии
Сегодня, 09:04Свободное времяФото: idtompastukhov / vk.com
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Группа из Екатеринбурга «Парни Саб Ложки» участвуют в шоу талантов в Англии, ребятам удалось пройти во второй этап, об этом сообщил в соцсетях участник творческого дуэта Том Пастухов.
Сюжеты: Екатеринбург
На кастинге было очень много людей, настолько много, что мне кажется в «Ашане» 30 декабря народу меньше, написал молодой человек.
Помимо этого, Пастухов рассказал, что на шоу сложности доставил языковой барьер, а англичане с трудом могли выговорить название дуэта.
Дуэт уже прославился в России, приняв участие в шоу талантов на телеканале «Россия», тогда свердловчане выступили перед жюри с номером, в котором играли на трубах ПВХ.
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