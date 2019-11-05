Ложкари из Екатеринбурга участвуют в шоу талантов в Англии

На кастинге было очень много людей, настолько много, что мне кажется в «Ашане» 30 декабря народу меньше, написал молодой человек.

Помимо этого, Пастухов рассказал, что на шоу сложности доставил языковой барьер, а англичане с трудом могли выговорить название дуэта.