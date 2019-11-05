В Екатеринбурге сняли короткометражку о битве за сквер

Фильм называется «Урок экологии» и рассказывает о преподавателе, который не согласен со строительством торгового центра на месте парка. Съемки проходили в Екатеринбурге в УрФУ, школе № 7 и Дендропарке.

Как рассказали создатели фильма, история начинается с того, что учитель биологии учит детей сортировать мусор, беречь природу и экологию, а потом выходит на защиту парка.

Безусловно, при создании фильма мы вдохновлялись событиями в сквере у Театра драмы,говорят авторы фильма.

Также они подчеркивают, что короткометражку не стоит воспринимать как экранизацию реальных событий.

Видео Видео: Red Pepper Film / vk.com