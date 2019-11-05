В Екатеринбурге сняли короткометражку о битве за сквер
Сегодня, 12:54Свободное времяФото: Red Pepper Film / vk.com
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Режиссеры из команды Red Pepper Film в Екатеринбурге сняли короткометражку о битве за сквер на месте которого хотят построить торговый центр, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Фильм называется «Урок экологии» и рассказывает о преподавателе, который не согласен со строительством торгового центра на месте парка. Съемки проходили в Екатеринбурге в УрФУ, школе № 7 и Дендропарке.
Как рассказали создатели фильма, история начинается с того, что учитель биологии учит детей сортировать мусор, беречь природу и экологию, а потом выходит на защиту парка.
Безусловно, при создании фильма мы вдохновлялись событиями в сквере у Театра драмы,говорят авторы фильма.
Также они подчеркивают, что короткометражку не стоит воспринимать как экранизацию реальных событий.
Видео
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Видео: Red Pepper Film / vk.com
Главные роли исполнили Дмитрий Лысенков и Ирина Пегова. Режиссер и автор сценария — Иван Соснин.
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