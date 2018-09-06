Нижнетагильский драмтеатр начал работу над детским спектаклем о Незнайке

Спектакль будет поставлен по пьесе «Незнайка-путешественник». По словам худрука драматического театра Игоря Булыгина, почти все любимые герои из повестей Николая Носова появятся на тагильской сцене.

В этом спектакле не будет ни одного отрицательного персонажа. Зато будет много детского задора и максимализма. Сказка добрая и поучительная. Уверен, что Незнайка живёт в голове каждого взрослого. Хотим, чтобы он поселился и в памяти каждого малыша,сказал Игорь Булыгин.

Художник-постановщик театра Вера Козак уже подготовила макеты нескольких локаций, где артисты будут играть весёлые истории. Будет и дом, где проживают герои, и цветочный город, и больница, и танцевальная площадка.

Артисты тем временем впервые озвучили роли своих героев. Теперь им предстоит поработать над образами.

Музыка к спектаклю будет написана Вадимом Шосманом, а танцы будут поставлены Анатолием Дурницыным.