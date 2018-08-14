Продажа билетов на новый 73-й театральный сезон в драмтеатр началась в Нижнем Тагиле
Касса Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н.Мамина-Сибиряка уже продала первые билеты на будущие спектакли.
Продажа билетов на спектакли и премьеры 73-го театрального сезона началась 14 августа. Первой посетительницей кассы оказалась тагильчанка Екатерина, которая не хотела упустить шанс попасть на спектакли.
В этот раз я решила не рисковать, а то мы всё время не успеваем купить билеты. На «Трамвай «Желание» мы с апреля не можем попасть. Вот сегодня уже точно куплю на этот спектакль и на «Двенадцать стульев», поделилась тагильчанка.
Также первыми покупателями билетов оказались юные ценители театра. Они, изучив репертуар, выбрали для себя сказочную историю.
Театральная касса в Нижнем Тагиле работает по прежнему графику: ежедневно с 11 до 14 часов и с 15 до 19 часов, кроме понедельника. Также в воскресенье касса открыта до 18 часов. Помимо этого с 14 августа билеты можно приобрести онлайн на сайте театра в разделе «Афиша», рассказали в пресс-службе драмтеатра.