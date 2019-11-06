Бывшие супруги из Нижнего Тагила на НТВ делили детей
Сегодня, 09:14Свободное времяФото: Скриншот видео НТВ
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5 ноября в эфире телеканала НТВ вышел выпуск шоу «ДНК», в котором приняли участие бывшие супруги из Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Иван Костин и Людмила Подкина прожили вместе более десяти лет, у них двое детей. Старшей дочери — 14 лет, а младшей — девять лет. Первый ребенок не был записан на отца, поэтому после развода мужчина не мог забрать к себе девочку. Иван на телепередаче сообщил, что супруга вела аморальный образ жизни, он с ней разошелся и у него сейчас у другая семья.
В настоящий момент обе дочери проживают с отцом, он хочет оформить опеку над старшим ребенком. Для этого тагильчанин обратился на НТВ. Мужчина попросил сделать анализ ДНК.
Видео
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Видео: НТВ
Результаты экспертизы показали, что девочка с вероятностью 99,9% является дочерью Ивана.
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