Бывшие супруги из Нижнего Тагила на НТВ делили детей

Иван Костин и Людмила Подкина прожили вместе более десяти лет, у них двое детей. Старшей дочери — 14 лет, а младшей — девять лет. Первый ребенок не был записан на отца, поэтому после развода мужчина не мог забрать к себе девочку. Иван на телепередаче сообщил, что супруга вела аморальный образ жизни, он с ней разошелся и у него сейчас у другая семья.