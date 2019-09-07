Австралийские авиаторы посетили Екатеринбург
Сегодня, 12:46Свободное времяФото: международный аэропорт Кольцово
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Австралийцы, совершающие перелет из США домой на своем легкомоторном самолете, в пятницу приземлились в аэропорту Екатеринбурга, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Путешественники Том и Дэвид Бергеры хотят облететь половину земного шара на легкомоторном самолете Cessna 185 Skywagon.
Утром 7 сентября они отправились в Омск. До Екатеринбурга они останавливались в Анапе, Самаре и Волгограде. Далее их путь ляжет через всю Россию в Японию Филиппины и Индонезию. Отец и сын прилетят домой в октябре, свое путешествие они начали в августе.
В России австралийцев поразило количество дачных поселков. Также иностранцы отметили, что Россия — красивая и масштабная страна, в ней живет много красивых девушек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей