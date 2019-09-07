Австралийские авиаторы посетили Екатеринбург

Утром 7 сентября они отправились в Омск. До Екатеринбурга они останавливались в Анапе, Самаре и Волгограде. Далее их путь ляжет через всю Россию в Японию Филиппины и Индонезию. Отец и сын прилетят домой в октябре, свое путешествие они начали в августе.