В Нижнем Тагиле стартовал всероссийский чемпионат по пауэрлифтингу для людей с ОВЗ
8 августа в Нижнем Тагиле прошла церемония открытия чемпионата России по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин спорт ЛИН и первенства России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет спорт ЛИН, сообщает пресс-служба мэрии.
Соревнования для людей с ОВЗ проводятся в Нижнем Тагиле во второй раз. На соревнования заявились более 60 спортсменов из 12 регионов России. На церемонии награждения было объявлено, что наш город в будущем примет уже международные соревнования по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями.
Нижний Тагил представили шесть спортсменов. Александр Ледяев стал вице-чемпионом соревнований. В категории «юноши до 18 лет» Владислав Фадеев и Алексей Влезьков стали победителями первенства России, а
Валерий Иконников занял четвертое место. Благодаря вкладу наших пауэрлифтеров Свердловская область выиграла командный турнир среди юношей. Тагильчане опередили соперников из Ленинградской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Мордовии, Челябинской и Курганской областей, рассказали в мэрии.
Анна Рогожникова заняла первое место в своей весовой категории, а также стала бронзовым призером в абсолютном первенстве. Еще одна тагильчанка Александра Кондратьева выиграла серебряную медаль соревнований.