В Нижнем Тагиле стартовал всероссийский чемпионат по пауэрлифтингу для людей с ОВЗ

Соревнования для людей с ОВЗ проводятся в Нижнем Тагиле во второй раз. На соревнования заявились более 60 спортсменов из 12 регионов России. На церемонии награждения было объявлено, что наш город в будущем примет уже международные соревнования по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями.