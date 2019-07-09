Тагильчанка победила на фестивале циркового искусства в Нур-Султане

Тагильчанка показала эквилибр с мячом, который, по задумке, олицетворяет луну. Номер называется «Лунная мечта». Олеся взяла «золото». Как рассказала девушка, она еще не успела посмотреть Нур-Султан из-за плотного графика тренировок, но планирует наверстать упущенное.

В фестивале приняли участие шестьдесят артистов циркового искусства из России, Вьетнама, Израиля, Испании, Монголии, Узбекистана и других стран. Среди членов жюри был сын Чарли Чаплина.