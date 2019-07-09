Тагильчанка победила на фестивале циркового искусства в Нур-Султане
Сегодня, 10:25Свободное времяФото: bnews
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Фестиваль «Эхо Азии» завершился в Нур-Султане, среди победителей оказалась тагильчанка — 16-летняя Олеся Федотова, пишет издание bnews.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанка показала эквилибр с мячом, который, по задумке, олицетворяет луну. Номер называется «Лунная мечта». Олеся взяла «золото». Как рассказала девушка, она еще не успела посмотреть Нур-Султан из-за плотного графика тренировок, но планирует наверстать упущенное.
В фестивале приняли участие шестьдесят артистов циркового искусства из России, Вьетнама, Израиля, Испании, Монголии, Узбекистана и других стран. Среди членов жюри был сын Чарли Чаплина.
Фестиваль меня поразил, так как в этом году было очень много талантливых номеров,поделился с корреспондентами Юджин Чаплин.
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