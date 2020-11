Уральского певца Niletto признали лучшим российским артистом на премии MTV EMA

Певца из Екатеринбурга Данила Прыткова, выступающего под псевдонимом Niletto, признали лучшим российским артистом на премии MTV European Music Awards 2020 и наградили статуэткой, сообщает Super.ru.

Екатеринбургский певец обошел таких артистов, как Моргенштерн, Клава Кока, Cream Soda и Manizha. Сама церемония состоялась в онлайн-формате, а звездные гости выступали по видеосвязи. Наиболее число наград премии досталось кей-поп коллективу BTS, который собрал призы в четырех номинациях: «Лучшая группа», «Лучшая песня», «Лучший онлайн-концерт» и «Самая большая фанатская база». Напомним, в конце октября стало известно, что на финальном кастинге последнего сезона шоу «Танцы» на ТНТ выступила 22-летняя Анастасия Зинченко из Екатеринбурга. По словам Анастасии, танцами она зарабатывает, участвует в коммерческих шоу и проектах. Например, она снялась в клипе Niletto на песню «Любимка». Еще одна екатеринбурженка прошла на шоу «Танцы» на ТНТ

