Уральского певца Niletto признали лучшим российским артистом на премии MTV EMA

Уральского певца Niletto признали лучшим российским артистом на премии MTV EMA

Сегодня, 21:04Свободное времяPhoto: личная страница Данила Прыткова во "Вконтакте"
Певца из Екатеринбурга Данила Прыткова, выступающего под псевдонимом Niletto, признали лучшим российским артистом на премии MTV European Music Awards 2020 и наградили статуэткой, сообщает Super.ru.

Екатеринбургский певец обошел таких артистов, как Моргенштерн, Клава Кока, Cream Soda и Manizha.

Сама церемония состоялась в онлайн-формате, а звездные гости выступали по видеосвязи. Наиболее число наград премии досталось кей-поп коллективу BTS, который собрал призы в четырех номинациях: «Лучшая группа», «Лучшая песня», «Лучший онлайн-концерт» и «Самая большая фанатская база».

Напомним, в конце октября стало известно, что на финальном кастинге последнего сезона шоу «Танцы» на ТНТ выступила 22-летняя Анастасия Зинченко из Екатеринбурга. По словам Анастасии, танцами она зарабатывает, участвует в коммерческих шоу и проектах. Например, она снялась в клипе Niletto на песню «Любимка».

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