Уральского певца Niletto признали лучшим российским артистом на премии MTV EMA

Напомним, в конце октября стало известно, что на финальном кастинге последнего сезона шоу «Танцы» на ТНТ выступила 22-летняя Анастасия Зинченко из Екатеринбурга. По словам Анастасии, танцами она зарабатывает, участвует в коммерческих шоу и проектах. Например, она снялась в клипе Niletto на песню «Любимка».