Уральского певца Niletto признали лучшим российским артистом на премии MTV EMA

Екатеринбургский певец обошел таких артистов, как Моргенштерн, Клава Кока, Cream Soda и Manizha.
Сама церемония состоялась в онлайн-формате, а звездные гости выступали по видеосвязи. Наиболее число наград премии досталось кей-поп коллективу BTS, который собрал призы в четырех номинациях: «Лучшая группа», «Лучшая песня», «Лучший онлайн-концерт» и «Самая большая фанатская база».
Напомним, в конце октября стало известно, что на финальном кастинге последнего сезона шоу «Танцы» на ТНТ выступила 22-летняя Анастасия Зинченко из Екатеринбурга. По словам Анастасии, танцами она зарабатывает, участвует в коммерческих шоу и проектах. Например, она снялась в клипе Niletto на песню «Любимка».