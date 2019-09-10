В Нижнем Тагиле впервые пройдёт фестиваль фантастического кино
Сегодня, 18:59Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле впервые пройдёт фестиваль фантастического кино Best Sci Fi, сообщает пресс-служба кинотеатра «Красногвардеец».
Сюжеты: Нижний Тагил
На фестивале, который пройдет с 12 по 18 сентября в «Красногвардейце», будут представлены семь короткометражных фантастических фильмов. Жюри отобрало кинокартины из Израиля, Индии, США и Великобритании.
Как рассказал заведующий отделом кино «Красногвардейца» Виталий Скорев, сейчас зрители оттают предпочтение именно короткометражным лентам. Поэтому режиссеры стали чаще снимать короткометражки, несмотря на всю сложность этого жанра.
В рамках фестиваля тагильчане увидят фильмы «Свидание в 2025», «Аноним без проблем», «Стратегия отступления», «Товарные войны», «Капли Луны», «Запрещенный человек», «Прохождение», «Бесконечный».
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