В Нижнем Тагиле впервые пройдёт фестиваль фантастического кино

На фестивале, который пройдет с 12 по 18 сентября в «Красногвардейце», будут представлены семь короткометражных фантастических фильмов. Жюри отобрало кинокартины из Израиля, Индии, США и Великобритании.

Как рассказал заведующий отделом кино «Красногвардейца» Виталий Скорев, сейчас зрители оттают предпочтение именно короткометражным лентам. Поэтому режиссеры стали чаще снимать короткометражки, несмотря на всю сложность этого жанра.