Невьянск и Алапаевск стали призерами международного туристического конкурса
Сегодня, 09:30Свободное времяФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Проект «Легенды и тайны Невьянской наклонной башни Демидовых» стал победителем конкурса «Диво Евразии». Алапаевск занял третье место в номинации «Презентация территории». Награждение победителей прошло в Оренбурге.
Сюжеты: Алапаевск
Международный туристический фестиваль-конкурс в этом году собрал участников из Армении, Турции, Италии, России, Казахстана. В нем принимают участие фотографы, видеографы и представители туриндустрии. Всего на конкурс было представлено 237 работ, его участниками стали жители девяти стран.
Создатели проекта «Легенды и тайны Невьянской наклонной башни Демидовых» - получили гран-при конкурса.Алапаевск занял третье место в номинации «Презентация территории» с проектом «Алапаевск - маленький город с большой историей», пишет «Российская газета».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей