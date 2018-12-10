Невьянск и Алапаевск стали призерами международного туристического конкурса

Международный туристический фестиваль-конкурс в этом году собрал участников из Армении, Турции, Италии, России, Казахстана. В нем принимают участие фотографы, видеографы и представители туриндустрии. Всего на конкурс было представлено 237 работ, его участниками стали жители девяти стран.