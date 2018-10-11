Разработчики приложений примут участие в онлайн-конкурсе от «ВКонтакте»

Разработчики мобильных приложений приглашаются к участию в онлайн-конкурсе VK Mobile Challenge. Соревноваться участники будут на двух этапах.

В срок до 23:59 28 октября на специальных страницах для iOS и Android-разработчиков будет доступен тест, на выполнение которого будет отводиться 90 минут. Те участники, которые покажут лучший результат, отправятся во второй тур, где предстоит решить продуктовую задачу, рассчитанную на несколько дней работы.