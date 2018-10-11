Разработчики приложений примут участие в онлайн-конкурсе от «ВКонтакте»
«ВКонтакте» проводит онлайн-конкурс для разработчиков приложений на мобильных платформах. Призовой фонд VK Mobile Challenge составит от 1 до 2 млн рублей, а победители смогут стать частью команды социальной сети.
Разработчики мобильных приложений приглашаются к участию в онлайн-конкурсе VK Mobile Challenge. Соревноваться участники будут на двух этапах.
В срок до 23:59 28 октября на специальных страницах для iOS и Android-разработчиков будет доступен тест, на выполнение которого будет отводиться 90 минут. Те участники, которые покажут лучший результат, отправятся во второй тур, где предстоит решить продуктовую задачу, рассчитанную на несколько дней работы.
Победители будут приглашены в Санкт-Петербург для награждения. В призовой фонд войдёт денежная сумма от 1 до 2 млн рублей и место в команде разработчиков «ВКонтакте». Пресс-служба социальной сети отмечает, что конкурс VK Mobile Challenge проходит уже третий год, но только в этот раз он представлен в совершенно ином формате.