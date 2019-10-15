Иван Ургант высмеял опрос по храму в Екатеринбурге

Телеведущий сказал, что теперь приборостроительный завод придется перенести в Театральный сквер, где горожане не разрешили строить храм. Комментируя результаты опроса Ургант завил, что 3% испорченных бюллетеней принадлежат гражданам, которые «по привычке голосовали за «Единую Россию», а не за площадку для храма.

На вопрос хотят ли жители столицы Урала восстановить приборостроительный завод Ургант ответил:

Почему же не хотят? Конечно, восстановят. И уже известно где — в сквере напротив театра.

Видео Видео: Первый канал