Иван Ургант высмеял опрос по храму в Екатеринбурге
Сегодня, 10:24Свободное времяФото: Скриншот видео Первого канала
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Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале высмеял результаты опроса по выбору места для строительства Храма святой Екатерины.
Сюжеты: Екатеринбург
Телеведущий сказал, что теперь приборостроительный завод придется перенести в Театральный сквер, где горожане не разрешили строить храм. Комментируя результаты опроса Ургант завил, что 3% испорченных бюллетеней принадлежат гражданам, которые «по привычке голосовали за «Единую Россию», а не за площадку для храма.
На вопрос хотят ли жители столицы Урала восстановить приборостроительный завод Ургант ответил:
Почему же не хотят? Конечно, восстановят. И уже известно где — в сквере напротив театра.
Видео
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Видео: Первый канал
Ранее о результатах опроса высказался глава Свердловской области Евгений Куйвашев, он подчеркнул, что ему также нравится площадка на месте завода.
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