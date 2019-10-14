В Екатеринбурге огласили предварительные итоги голосования за площадку для храма
Сегодня, 08:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Большинство участников опроса, прошедшего в Екатеринбурге 13 октября, хотят видеть Храм святой Екатерины на месте бывшего приборостроительного завода, пишет ТАСС со ссылкой на председателя горизбиркома Вадима Антошина.
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По предварительным данным, за эту площадку проголосовали 60%. По состоянию на 4 часа утра текущего дня было обработано 15 тысяч бюллетеней.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что подсчет голосов должен завершиться к 6 утра. Горизбирком отмечает, что первые данные появятся к 8 утра.
В голосовании приняли участие порядка 100 тысяч горожан, хотя для того, чтобы опрос состоялся, было достаточно 10 тысяч голосов.
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