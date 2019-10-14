В Екатеринбурге огласили предварительные итоги голосования за площадку для храма

По предварительным данным, за эту площадку проголосовали 60%. По состоянию на 4 часа утра текущего дня было обработано 15 тысяч бюллетеней.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что подсчет голосов должен завершиться к 6 утра. Горизбирком отмечает, что первые данные появятся к 8 утра.