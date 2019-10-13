На опрос по строительству храма в Екатеринбурге пришли более 85 тысяч человек

В опросе приняли участие 85 896 человек, явка составила 7,9%. Для признания опроса состоявшимся на избирательные участки должны были прийти более 10 тысяч человек.

Сегодня за площадку для строительства храма отдали голоса мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, глава РМК Игорь Алтушкин, полпред президента России в УрФО Николай Цуканов, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, митрополит Кирилл. Опрос был организован на 51 участке.