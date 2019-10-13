На опрос по строительству храма в Екатеринбурге пришли более 85 тысяч человек
Сегодня, 20:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге завершился опрос по площадке для храма святой Екатерины. Опрос признан состоявшимся, пишут «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
В опросе приняли участие 85 896 человек, явка составила 7,9%. Для признания опроса состоявшимся на избирательные участки должны были прийти более 10 тысяч человек.
Сегодня за площадку для строительства храма отдали голоса мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, глава РМК Игорь Алтушкин, полпред президента России в УрФО Николай Цуканов, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, митрополит Кирилл. Опрос был организован на 51 участке.
После завершения голосования в 22:00 урны отвезут в избирком для подсчета голосов. Члены комиссии начнут считать голоса в 00:00.
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