В Екатеринбурге в озере Шарташ искупали питона Игоря
Вчера, 23:24Свободное времяФото: Скриншот видео Е1.ru
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Сегодня в Екатеринбурге мужчина искупал на Шарташе питона, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как видно на видео, мужчина купает питона в воде и в какой-то момент змея выскальзывает у него из рук, но мужчине удается ее поймать. Видно, что появление змеи не вызвало ажиотажа на пляже. Искупав рептилию, мужчина спокойно уходит. Известно, что питона зовут Игорь.
Как отмечает издание, сегодня в Екатеринбурге побит температурный рекорд: этот день стал самым жарким 16 июля за 89 лет.
В Екатеринбурге в озере искупали питона ИгоряВидео
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Видео: е1.ru
Ранее житель Екатеринбурга разыскивал двухметрового Амурского полоза, который сбежал из квартиры. Мужчина развесил объявления, в которых сообщил, чтобы люди не пугались и не причинили змее вред.
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