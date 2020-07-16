В Екатеринбурге в озере Шарташ искупали питона Игоря

Как видно на видео, мужчина купает питона в воде и в какой-то момент змея выскальзывает у него из рук, но мужчине удается ее поймать. Видно, что появление змеи не вызвало ажиотажа на пляже. Искупав рептилию, мужчина спокойно уходит. Известно, что питона зовут Игорь.

Как отмечает издание, сегодня в Екатеринбурге побит температурный рекорд: этот день стал самым жарким 16 июля за 89 лет.

В Екатеринбурге в озере искупали питона Игоря Видео Видео: е1.ru