Свердловчане смогут увидеть летящую комету на звездном небе

Специалисты поясняют, что наиболее благоприятный период для того, чтобы увидеть комету — с 18 по 28 мая. Но невооруженным глазом этого сделать нельзя, поэтому за кометой нужно наблюдать через бинокль. Ее можно будет заметить низко над горизонтом в северной части неба.