Свердловчане смогут увидеть летящую комету на звездном небе
Сегодня, 15:23Свободное времяФото: pixabay
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Жители Свердловской области смогут увидеть комету C/2020 F8 SWAN, сообщает «Комсомольская правда».
Специалисты поясняют, что наиболее благоприятный период для того, чтобы увидеть комету — с 18 по 28 мая. Но невооруженным глазом этого сделать нельзя, поэтому за кометой нужно наблюдать через бинокль. Ее можно будет заметить низко над горизонтом в северной части неба.
16 мая комета достигла максимальной яркости, 27 мая она максимально приблизится к Солнцу.
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