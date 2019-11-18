На Горе Белой под Нижним Тагилом назвали дату открытия сезона

Новый сезон будет называться «Снежный форсаж. Эпизод 15». Торжественное открытие запланировано на 14 часов 23 ноября. Гостям мероприятия обещают конкурсы, сладости, подарки от спонсоров и развлекательную программу с участием артистов. Также гостям предлагают посмотреть фаер-шоу и отведать праздничный торт.