На Горе Белой под Нижним Тагилом назвали дату открытия сезона
Сегодня, 14:20Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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Открытие XV юбилейного зимнего сезона состоится на Горе Белой под Нижним Тагилом 23 ноября, сообщается на сайте ГЛК.
Сюжеты: Нижний Тагил
Новый сезон будет называться «Снежный форсаж. Эпизод 15». Торжественное открытие запланировано на 14 часов 23 ноября. Гостям мероприятия обещают конкурсы, сладости, подарки от спонсоров и развлекательную программу с участием артистов. Также гостям предлагают посмотреть фаер-шоу и отведать праздничный торт.
Оснежение склонов на Белой началось в конце октября, а техническое открытие состоялось 10 ноября. Первой запущена в эксплуатацию самая длинная трасса — «Туристическая».
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