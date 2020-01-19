Первый канал выпустил фильм про покорение Антарктиды с участием екатеринбуржца

Первый канал выпустил документальный фильм, автором которого стал Валдис Пельш. Он и еще шестеро человек отправились в экспедицию в Антарктиду. Одним из участников стал екатеринбуржец Алексей Макаров.

Он вернулся из поездки в Антарктиду в январе 2019 года, а фильм вышел спустя год.

Самое холодное место планеты, в глубине которого находится Южный полюс. Место парадоксов и загадок. Съемочная группа из семи человек отправилась к Южному континенту, чтобы осуществить то, чего прежде еще никто не совершал. Это первый в истории трансантарктический переход через три полюса. На отечественном транспорте, только на своем горючем и запасах еды. В автономном путешествии, где приходится рассчитывать только на свои силы, рассказывается в анонсе фильма.

В первой серии команда сталкивается с суровым климатом и поломкой транспорта. Пельш рассказывает, как устроена жизнь на материке, а также истории других экспедиций. Алексей Макаров рассказал, что он переживает за технику.

Кроме Алексея Макарова и Валдиса Пельша в команду вошли создатель вездеходов «Емеля» конструктор Василий Елагин, водитель-механик Владимир Обиход, режиссер Кристина Козлова, операторы Денис Негривецкий и Александр Кубасов.

Первая серия Видео Видео: канал RD Studia на YouTube

Вторая серия Видео Видео: канал RD Studia на YouTube