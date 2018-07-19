Соцсеть «Одноклассники» запустила видеомагазин с обзорами товаров

С помощью нового проекта пользователи ОК смогут изучить интересующие их товары в различных категориях и посмотреть о них видеоотзывы других покупателей. Специально для проекта в видеоплеер ОК встроены новые интерактивные возможности. Например, покупки теперь можно совершать одновременно с просмотром видео.

Видеомагазин «Всё» включает в себя блогерский формат анбоксинга — распаковки товара. В поток уже добавлены обзоры около 40 популярных натменований интернет-магазина, включая одежду, товары для дома и кухни, технику.