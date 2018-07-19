Соцсеть «Одноклассники» запустила видеомагазин с обзорами товаров

Соцсеть «Одноклассники» запустила видеомагазин «Всё» с обзорами китайских товаров из собственного маркетплейса.
С помощью нового проекта пользователи ОК смогут изучить интересующие их товары в различных категориях и посмотреть о них видеоотзывы других покупателей. Специально для проекта в видеоплеер ОК встроены новые интерактивные возможности. Например, покупки теперь можно совершать одновременно с просмотром видео.
Видеомагазин «Всё» включает в себя блогерский формат анбоксинга — распаковки товара. В поток уже добавлены обзоры около 40 популярных натменований интернет-магазина, включая одежду, товары для дома и кухни, технику.
Для совершения покупки одновременно с просмотром обзора в видеоплеер ОК были встроены интерактивные аннотации товаров с ценой, коротким описанием и кнопкой, ведущей в интернет-магазин. При переходе к товару видео сворачивается в мини-плеер, сообщается в блоге соцсети «Одноклассники».