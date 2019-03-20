Екатеринбурженка поборется за титул «Мисс Россия»
Сегодня, 19:11Свободное времяФото: страница Арины Вериной во ВКонтакте/vk.com/id222951834
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Арина Верина из Екатеринбурга прошла кастинг на конкурс красоты «Мисс Россия».
Сюжеты: Екатеринбург
Девушка прошла в финальный этап конкурса, в котором принимали участие 300 претенденток на титул со всей России. Из всех претенденток жюри выбрало 37 участниц, которые поборются за титул в финале 13 апреля.
Уроженка Краснотурьинска Арина Верина в 2018 году стала «Мисс Екатеринбург». Девушка приехала в столицу Урала четыре года назад, она имеет образование педагога-хореографа, сообщает ЕТВ.
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