В Нижнем Тагиле планируют снять эпизоды фильма Бондарчука
Сегодня, 15:27Свободное времяФото: Страница Федора Бондарчука в соцсети
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На Урале пройдут съемки фильма «Демидовы» режиссера Федора Бондарчука. Несколько сцен могут отснять в Нижнем Тагиле, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил
На Урал съемочная группа должна была приехать 19 ноября. Часть сцен будут снимать в Кыштыме Челябинской области, а часть — в Свердловской. Приезд самого Бондарчука не ожидается.
Съемки ведет компания Art Pictures Vision. Там журналистам издания сообщили, что в Свердловской области представители компании приедут в Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Полевской, Невьянск, Висимо-Уткинск.
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