Выставка работ Сальвадора Дали из-за карантина останется в Екатеринбурге до мая
Сегодня, 13:25Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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Выставка работ Сальвадора Дали в связи с карантином по коронавирусу останется в Екатеринбурге до конца мая, сообщает «Российская газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Выставка открылась 19 марта, организаторы рассказали, что подготовка заняла больше года. Однако в связи с тем, что все учреждения культуры закрылись на карантин, увидеть экспозицию успело не так много людей. Планируется, что в апреле выставка возобновит работу.
Экспозиция включает 140 работ испанского художника, в том числе шесть скульптур из частной коллекции, которые жители Урала увидят первыми в России.
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