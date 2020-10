Уралвагонзавод передал в музей истории раритетные станки, сообщает пресс-служба УВЗ.

Планируется, что отданные станки дополнять раздел будущей экспозиции, которая будет посвящена развитию технологий машиностроения и становлению танкостроительной отрасли. Напомним, в марте этого года музей УВЗ разработал экскурсионную программу для дошколят.

