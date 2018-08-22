Быстро вызвать такси и заказать еду: платформа VK Apps появилась во «ВКонтакте»
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Платформа VK Apps появилась во «ВКонтакте». С помощью ее можно будет вызвать такси, заказать еду или рассчитать ОСАГО, не покидая социальную сеть.
VK Apps служит заменой сторонних сайтов.
Данный сервис упрощает процесс покупки и в нем не нужно указывать номер сотового телефона или электронную почту, поскольку эта информация уже есть в профиле ВК, нужно только разрешить доступ к ней. Заказы можно оплачивать с помощью VK Pay.
Создать и разместить свой сервис на VK Apps может любой разработчик. Более подробную информацию можно найти в группе VK Apps во «ВКонтакте».
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