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Быстро вызвать такси и заказать еду: платформа VK Apps появилась во «ВКонтакте»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Быстро вызвать такси и заказать еду: платформа VK Apps появилась во «ВКонтакте»

Сегодня, 08:30Свободное время
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