«ВКонтакте» будет вводить реформу приватности для пользователей соцсети

Представитель соцсети Андрей Рогозов на своей странице 13 августа разместил запись, в которой рассказал о предстоящих изменениях в соцсети. Он отметил, что правоохранительные органы часто не берут во внимание контекст, а также не отличают публикацию от репоста, а мэмы с шутками приравнивают к уголовно наказуемым преступлениям.