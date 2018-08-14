«ВКонтакте» будет вводить реформу приватности для пользователей соцсети
Социальная сеть «ВКонтакте» готовится к введению реформы приватности для своих пользователей. Поводом к этому стало ухудшение ситуации с возбуждением уголовных дел за публикации, репосты в интернете.
Представитель соцсети Андрей Рогозов на своей странице 13 августа разместил запись, в которой рассказал о предстоящих изменениях в соцсети. Он отметил, что правоохранительные органы часто не берут во внимание контекст, а также не отличают публикацию от репоста, а мэмы с шутками приравнивают к уголовно наказуемым преступлениям.
Годом ранее социальная сеть «ВКонтакте» уже сделала альбом «Сохраненные фотографии» по умолчанию скрытым, поскольку не все понимали предназначение этого альбома. В ближайшие две недели будет убрано отображение списка людей, которые репостят записи. Функция просмотра будет доступна только для автора.
Главная часть реформы приватности – введение возможности сделать свой профиль полностью закрытым, т.е. страницу смогут просматривать только люди в списке друзей.