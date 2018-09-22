Матрешка-посол для заявки на ЭКСПО-2025‍ выбрана в Екатеринбурге

Для выбора дизайна матрешки проходил конкурс, по итогам которого победил проект Анны Белоусовой.

Победившая матрешка красного цвета, на ней изображен зимний лес, глаза у нее закрыты, а на шее – шарф. Арт-объект будут использовать в поездках для продвижения заявки России.