Матрешка-посол для заявки на ЭКСПО-2025‍ выбрана в Екатеринбурге

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Выбрана матрешка, которая станет послом заявки Екатеринбурга на участие в ЭКСПО-2025.
Сюжеты: Екатеринбург
Для выбора дизайна матрешки проходил конкурс, по итогам которого победил проект Анны Белоусовой.
Победившая матрешка красного цвета, на ней изображен зимний лес, глаза у нее закрыты, а на шее – шарф. Арт-объект будут использовать в поездках для продвижения заявки России.
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10 матрешек-участниц конкурса можно будет увидеть на выставке в интерьерном центре «Архитектор», пишет znak.
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