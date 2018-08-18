Правительство РФ выделило Екатеринбургу еще 84 миллиона рублей на ЭКСПО-2025
Сегодня, 18:15Экономика
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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Екатеринбургу 84 миллионов рублей на проведение заявочной кампании в конкурсе на право принять ЭКСПО-2025.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что средства будут выделены из резервного фонда Российской Федерации и поступят в распоряжение Свердловской области в 2018 году.
Средства будут направлены на проведение мероприятий в рамках заявочной кампании, которых должно быть не менее 15, говорится в распоряжении Правительства РФ.
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