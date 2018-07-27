Владимир Путин попросил у лидеров БРИКС поддержки в борьбе за ЭКСПО-2025

Российский президент призвал партнёров по БРИКС оказать поддержку Екатеринбургу в борьбе за право проведения международной выставки ЭКСПО-2025. Он отметил, что столица Урала не конкурирует с городами стран-участниц «пятёрки» и Россия ждёт помощи от Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, сообщает «Эхо Москвы» .

На данный момент соперниками Екатеринбурга в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 являются Осака и Баку. Решение будет объявлено в ноябре 2018 года, сама выставка пройдёт со 2 мая по 2 ноября 2025 года.