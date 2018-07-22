Антон Силуанов возглавил оргкомитет Экспо-2025

В организационном комитете по продвижению заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки Экспо-2025 произошли изменения.

Согласно распоряжению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации, пост главы оргкомитета Экспо-2025 занял зампредседателя Правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Также согласно документу, бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович назначен сопредседателем совета НКО «Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий», а вице-президент по внешним коммуникациям фонда «Сколково» Александр Чернов занял пост генерального директора заявочного комитета Экспо-2025.