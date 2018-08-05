Британия считает Екатеринбург сильным претендентом на право проведения ЭКСПО 2025

Об этом сообщает посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко. В ноябре 2018 года станет известно, станет ли Екатеринбург победителем конкурса.

Мы сейчас встречаемся применительно к нашему заявочному комитету ЭКСПО 2025. И я должен сказать, что здесь, в Великобритании, Россию не на правительственном, а на экспертном уровне рассматривают как очень серьёзного кандидата, чтобы получить этот большой международный форум, сообщил Александр Яковенко.