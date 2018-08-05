Британия считает Екатеринбург сильным претендентом на право проведения ЭКСПО 2025
Эксперты из Великобритании считают, что Россия является сильным претендентом на получение права проведения ЭКСПО 2025.
Об этом сообщает посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко. В ноябре 2018 года станет известно, станет ли Екатеринбург победителем конкурса.
Мы сейчас встречаемся применительно к нашему заявочному комитету ЭКСПО 2025. И я должен сказать, что здесь, в Великобритании, Россию не на правительственном, а на экспертном уровне рассматривают как очень серьёзного кандидата, чтобы получить этот большой международный форум, сообщил Александр Яковенко.
Заявку на право проведения форума подали Осака, Япония и Баку, Азербайджан.
Победитель будет определен на 164-й Генассамблее МВД путем тайного голосования.
В финал конкурса на право проведения ЭКСПО 2025 Екатеринбург вышел в середине июня. Город представил проект будущего городка ЭКСПО на Визовском пруду «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений».