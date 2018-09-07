Куйвашев и замгенсекретаря ООН обсудили заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

7 сентября состоялась рабочая встреча Алисон Смейл и Евгения Куйвашева. Заместитель Генерального секретаря ООН и губернатор Свердловской области кроме всего прочего обсудили планы развития столицы региона в случае победы заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025.

Мы хотим сделать Екатеринбург самым современным, умным городом. И считаем выставку на ЭКСПО уникальной возможностью для более эффективного претворения наших планов в жизнь. В качестве наследия регион получит образовательный, научно-исследовательский, культурный, спортивный кластеры, станет лабораторией передовых технологий. И это будет с благодарностью воспринято многими поколениями уральцев,отметил глава Свердловской области.

Госпожа заместитель отметила, что у Екатеринбурга имеются очень хорошие международные связи и оценила готовность города их постоянно расширять. Она пожелала удачи столице Среднего Урала в борьбе за ЭКСПО-2025, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.