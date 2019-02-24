Песни и поздравления: в нижнетагильской ДРО ООО «ВОИ» прошел праздник к 23 февраля
Сегодня, 09:30Свободное времяФото: пресс-служба ДРО ООО «ВОИ»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле 21 февраля в клубе ДРО ООО «ВОИ» прошел праздник, посвященный Дню защитника Отечества.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для собравшихся выступили артисты ЦК «Покровский», а также юные солистки студии эстрадного вокала «До-ми-солька», исполнившие песни. Поздравил мужчин председатель организации Игорь Постоногов.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Также выступили члены клуба, которые исполнили песни и прочитали стихи военных лет. Закончилось мероприятие викториной и чаепитием.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей