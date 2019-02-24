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Песни и поздравления: в нижнетагильской ДРО ООО «ВОИ» прошел праздник к 23 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Песни и поздравления: в нижнетагильской ДРО ООО «ВОИ» прошел праздник к 23 февраля

Сегодня, 09:30Свободное времяФото: пресс-служба ДРО ООО «ВОИ»
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