Сериал «Ненастье», снимавшийся в Нижнем Тагиле, получил премию «Золотой орел»

Сериал рассказывает об афганцах, первый показ состоялся в 2018 году на телеканале «Россия-1». Престижную премию авторам кинокартины вручили в одном из павильонов Мосфильма.

Режиссер Сергей Урсуляк снимал «Ненастье» в том числе на улицах Нижнего Тагила. Тогда съемки проводились в нескольких районах города, были задействованы проспект Мира, улицы Пархоменко и Газетная, а также проспект Вагоностроителей и территория завода-музея. Одной из запомнившихся сцен для жителей Нижнего Тагила стало постановочное ДТП с переворачиванием транспорта.