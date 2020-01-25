Сериал «Ненастье», снимавшийся в Нижнем Тагиле, получил премию «Золотой орел»
Сегодня, 19:09Свободное времяФото: Момент со съемок в Нижнем Тагиле/ TagilCity.ru
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Кинолента по роману уральца Алексея Иванова выиграла среди сериалов длиной более 10 серий, ссообщает Е1.
Сериал рассказывает об афганцах, первый показ состоялся в 2018 году на телеканале «Россия-1». Престижную премию авторам кинокартины вручили в одном из павильонов Мосфильма.
Режиссер Сергей Урсуляк снимал «Ненастье» в том числе на улицах Нижнего Тагила. Тогда съемки проводились в нескольких районах города, были задействованы проспект Мира, улицы Пархоменко и Газетная, а также проспект Вагоностроителей и территория завода-музея. Одной из запомнившихся сцен для жителей Нижнего Тагила стало постановочное ДТП с переворачиванием транспорта.
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