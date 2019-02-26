Премьера спектакля «О любви» режиссера из Санкт-Петербурга состоится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:57Свободное времяФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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19 апреля в Нижнетагильском драматическом театре состоится премьера спектакля по пьесе Антона Чехова «О любви» в постановке молодого режиссера из Санкт-Петербурга Андрея Гончарова.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сюжету произведения главный герой рассказывает приятелям историю своей любви.
Красивые люди, красивые костюмы. Внешне это вполне может быть современная история. Я пока себе всё не очень хорошо представляю. Мы будем репетировать, будем искать, как это может быть, поделился Гончаров.
Эскизы будущего спектакля привезла в Нижний Тагил постановочная группа из Санкт-Петербурга. На них художник Константин Соловьев изобразил замкнутое пространство с усадебными крыльцом и наличником цвета состаренного дерева.
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Режиссер определится с артистами, которые сыграют роли в спектакле в конце текущей недели. Всего в постановке будут задействованы восемь действующих лиц, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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