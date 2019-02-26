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Премьера спектакля «О любви» режиссера из Санкт-Петербурга состоится в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Премьера спектакля «О любви» режиссера из Санкт-Петербурга состоится в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:57Свободное времяФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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