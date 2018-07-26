Международный фестиваль уличного кино пройдёт в Нижнем Тагиле 11 августа

11 августа Нижний Тагил будет впервые принимать фестиваль уличного кино. Любители короткометражек и советского кино соберутся на Лисьей горе в 18:00.

Как сообщают «Все новости», в программе международного фестиваля 8 короткометражек, снятых молодыми режиссёрами. В 20:00 фестиваль сменит программа «Любимые фильмы», в рамках которой зрителям покажут такие фильмы, как «Берегись автомобиля» и «Иван Васильевич меняет профессию».