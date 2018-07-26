Международный фестиваль уличного кино пройдёт в Нижнем Тагиле 11 августа
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В День города тагильчане смогут стать зрителями короткометражек от молодых режиссёров и классики советского кино. В Нижнем Тагиле пройдёт Международный фестиваль уличного кино.
Сюжеты: Нижний Тагил
11 августа Нижний Тагил будет впервые принимать фестиваль уличного кино. Любители короткометражек и советского кино соберутся на Лисьей горе в 18:00.
Как сообщают «Все новости», в программе международного фестиваля 8 короткометражек, снятых молодыми режиссёрами. В 20:00 фестиваль сменит программа «Любимые фильмы», в рамках которой зрителям покажут такие фильмы, как «Берегись автомобиля» и «Иван Васильевич меняет профессию».
В перерывах между фильмами каждый зритель сможет выиграть приз в акции «Счастливый билет», приуроченной к открытию театра «Красногвардеец» после капитального ремонта, которое произойдёт накануне Дня города, 10 августа.
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