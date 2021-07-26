Тагильская художница Алиса Горшенина отказалась от участия в Уральской биеннале

Тагильская художница Алиса Горшенина отказалась от участия в Уральской биеннале
Тагильская художница Алиса Горшенина отказалась от участия в Уральской биеннале
Сегодня, 16:51Свободное времяФото: личная страница Алисы Горшениной в "Инстаграм"
Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина отказалась участвовать в Уральской биеннале, потому что работы планируется выставлять в Екатеринбургском цирке.

Еще одной причиной стало то, что работы ей предложили выставлять в кластере, созданном на базе училища «Самородок». Он спонсируется ЕВРАЗ НТМК, который, по мнению художницы, вредит экологии Нижнего Тагила и живущим в нем людям.

Второй причиной стала Екатеринбургского цирка. Девушка уверена, что цирк — не место для художников. Одна из них набирает людей для перформативного проекта в стенах цирка.

Художница уверена, что цирки — это плохо.

Мы докатились до того, что деятели культуры ныряют с головой в эту варварскую индустрию и делают вид, что всё в порядке. Какая цена за этим стоит, что такого может предложить биеннале, что человек переступает через собственную человечность?пишет художница на своей странице в Instagram.

Она отметила, что расстроена всеобщим безразличием к этой проблеме.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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