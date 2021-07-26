Тагильская художница Алиса Горшенина отказалась от участия в Уральской биеннале

Еще одной причиной стало то, что работы ей предложили выставлять в кластере, созданном на базе училища «Самородок». Он спонсируется ЕВРАЗ НТМК, который, по мнению художницы, вредит экологии Нижнего Тагила и живущим в нем людям.
Второй причиной стала Екатеринбургского цирка. Девушка уверена, что цирк — не место для художников. Одна из них набирает людей для перформативного проекта в стенах цирка.
Художница уверена, что цирки — это плохо.
Мы докатились до того, что деятели культуры ныряют с головой в эту варварскую индустрию и делают вид, что всё в порядке. Какая цена за этим стоит, что такого может предложить биеннале, что человек переступает через собственную человечность?пишет художница на своей странице в Instagram.
Она отметила, что расстроена всеобщим безразличием к этой проблеме.