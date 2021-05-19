Биеннале и свой театральный фестиваль: рассказал о развитии культуры в Нижнем Тагиле

Планы культурных мероприятий, которые должны быть проведены в Нижнем Тагиле, родились еще в «доковидную» эпоху, как выразился Павел Креков.
Есть планы проведения крупного театрального фестиваля, что было бы, наверно, очень интересно. Место для этого есть, и театр полностью отреставрирован, и освещение, аппаратура прекрасная, поделился с журналистом TagilCity.ru Павел Креков.
Как сообщил замгубернатора, в Нижнем Тагиле будет развиваться библиотека и центр Окуджавы. По замыслу рядом с центром предполагается поставить что-то вроде ракушки.
Сделать очень душевное место, еще и во дворах пятиэтажек, которые построены в 60-х, наверное, чтобы там оказался такой островок неожиданный, сказал Креков.
Очень большие планы связаны с развитием музея. По словам Крекова, это совершенно уникальная древняя горнозаводская цивилизация.
Действительно совершенно уникальная вещь – этот огромный завод, который одновременно является музеем. Сюда же мы заявили биеннале и арендуем сдачу, свои акции. Достаточно серьезные люди будут из Екатеринбурга приезжать, чтобы смотреть, что происходит на территории музея завода, совершенно потрясающего, надо сказать, отметил Креков.
Проблем много, но за последнее время, по замечанию замгубернатора, в нашем городе сделаны серьезные рывки: в Нижнем Тагиле один из лучших с технической точки зрения цирк в России, прекрасный театр, роскошные спортивные сооружения.
А планов - их много. Вот один из проектов, которым мы будем заниматься, это заведение серьезного театрального фестиваля, поделился с TagilCity.ru Павел Креков.