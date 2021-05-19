Биеннале и свой театральный фестиваль: рассказал о развитии культуры в Нижнем Тагиле

Действительно совершенно уникальная вещь – этот огромный завод, который одновременно является музеем. Сюда же мы заявили биеннале и арендуем сдачу, свои акции. Достаточно серьезные люди будут из Екатеринбурга приезжать, чтобы смотреть, что происходит на территории музея завода, совершенно потрясающего, надо сказать, отметил Креков.