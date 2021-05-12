«Демидовы» довели Нижнетагильский драмтеатр до губернаторской премии

Организационный комитет отметил работу коллектива Драмтеатра. Премия было получена за выдающиеся заслуги в области литературы и искусства в 2020 году, пишет АН «Между строк».
Губернаторская премия — события для нас. За эту же постановку мы уже получили награду главы Нижнего Тагила. Это общий успех всего коллектива культурного заведения. Это означает, что мы работали не зря, рассказал худрук театра Драмы Игорь Булыгин.
Отмечается, что в данной номинации у тагильского театра была высокая конкуренция. Среди лауреатов премии — Свердловский государственный академический театр и Екатеринбургский государственного театральный институт.
Напомним, 4 февраля сообщалось как два проекта из Нижнего Тагила были номинированы на губернаторскую премию. Это спектакль Драмтеатра «Демидовы. Версия» и поднос-панно «Триумф Победы», который создал авторский коллектив педагогов Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Всего в 2020 году номинировано было 24 проекта: спектакли, кинофильмы, художественные выставки, концертные программы.