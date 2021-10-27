Екатеринбурженка прошла кастинг на шоу «Голос» на Первом канале

Во время выступления у ней повернулись Леонид Агутин и Дима Билан. Девушка в результате своим наставником выбрала последнего.
После выступления девушка заявила, что не предполагала, что к ней кто-то повернется из наставников. Ее переполняли эмоции. Флора рассказала, что «Голос» — это мечта каждого вокалиста и она посмотрела все сезоны шоу.
Мечтала об этом 10 лет! Благодарю всех тех, кто сейчас находится рядом, с кем могу делить все радости и горести происходящего момента в жизни, написала Флора на своей странице в Instagram.