Екатеринбурженка прошла кастинг на шоу «Голос» на Первом канале

Екатеринбурженка прошла кастинг на шоу «Голос» на Первом канале
Екатеринбурженка прошла кастинг на шоу «Голос» на Первом канале
Сегодня, 07:36Свободное времяФото: личная страница Флоры Бичахчян в Instagram
Екатеринбурженка Флора Бичахчян выступила на этапе слепых прослушиваний в 10-м сезоне шоу «Голос» на Первом канале. Она исполнила песню «Старый отель», которая понравилась жюри.

Во время выступления у ней повернулись Леонид Агутин и Дима Билан. Девушка в результате своим наставником выбрала последнего.

После выступления девушка заявила, что не предполагала, что к ней кто-то повернется из наставников. Ее переполняли эмоции. Флора рассказала, что «Голос» — это мечта каждого вокалиста и она посмотрела все сезоны шоу.

Мечтала об этом 10 лет! Благодарю всех тех, кто сейчас находится рядом, с кем могу делить все радости и горести происходящего момента в жизни, написала Флора на своей странице в Instagram.

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