Инклюзивный показ мод пройдет в Нижнем Тагиле

Студентка Елена Жижанова уже два месяца занимается танцами с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Обучение прошла в инклюзивной школе танцев в Самаре, добраться до которой ей помогли тагильчане.

По словам Елены Жижановой, она обратилась к своим знакомым с просьбой помочь в реализации проекта танцев для людей с ОВЗ. Благодаря помощи неравнодушных людей, ей удалось собрать средства на первую поездку.

Сейчас инклюзивными танцами занимаются несколько десятков детей и взрослых. В перспективе новый проект — показ мод, который будет проходить в три этапа: фотосессия модели, фотопроект в соцсетях и сам показ.

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Это будет показ инклюзивной одежды. В нем будут задействованы как люди с ОВЗ так и без. Он направлен на то, чтобы показать, что если у человека есть какие-либо недостатки, он не должен их скрывать, их можно подчеркнуть,рассказала Елена Жижанова.