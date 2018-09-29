Святыня с частицей животворящего Креста Господня выставлена в Екатеринбурге

Желающие поклониться святыне смогут увидеть ее в Храме на Крови. По сообщению Екатеринбургской епархии, с 27 сентября по 3 октября отмечается праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Этот праздник отмечается на протяжении 335 лет. Именно в праздничные дни святыня выставлена на обозрение.