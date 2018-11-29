Фотовыставка и стихи: акция «Пассажир в партере» пройдет на ж/д вокзале Екатеринбурга

Творческая акция «Пассажир в партере» пройдет в Екатеринбурге 30 ноября. Поэты Свердловской области Дмитрий Шамшурин, Виктория Радисева, Алексей Холодов, Владислав Семенцул, Софья Манул прочтут свои стихи, актёры екатеринбургского свободного театра имени Саманты Смит поставят спектакль «Старуха».

Кроме того, в здании вокзала будет открыта фотовыставка «Про ЖД. Всё самое интересное», сообщает «Областная газета».