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Фотовыставка и стихи: акция «Пассажир в партере» пройдет на ж/д вокзале Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фотовыставка и стихи: акция «Пассажир в партере» пройдет на ж/д вокзале Екатеринбурга

Сегодня, 13:50Свободное времяФото: sverdlovsk.dzvr.ru
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